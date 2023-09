SUGA devient le 3ème membre de BTS appelé sous les drapeaux

25/09/2023

Un troisième membre du mythique groupe de K-pop BTS, SUGA, a été appelé sous les drapeaux vendredi en Corée du Sud, mais effectuera un service de substitution pour raisons médicales, a annoncé à l'AFP l'agence HYBE, qui représente le boys band.



Le septuor est devenu en dix ans un phénomène culturel mondial, a rapporté des sommes colossales à l'économie sud-coréenne, et est suivi par une "légion" internationale de fans connue sous le nom d'ARMY.



Mais tous les hommes sud-coréens physiquement aptes doivent effectuer un service militaire d'au moins 18 mois. Après un débat de plusieurs années sur la question de savoir si BTS méritait une exemption, Jin, le membre le plus âgé du groupe, a commencé son service en décembre, et son camarade J-Hope en avril.

SUGA "a commencé son service alternatif d'aujourd'hui", a déclaré vendredi à l'AFP un responsable de l'agence HYBE.



Selon l'agence de presse sud-coréenne Yonhap, SUGA a été "jugé inapte au service de combat régulier" et effectuera sa période sous les drapeaux en travaillant pour les services sociaux.

Les raisons de l'inaptitude de SUGA n'ont pas été divulguées, mais elle est probablement liée à une opération de l'épaule qu'il a subie en 2020, a indiqué Yonhap.



SUGA a publié un message vendredi sur Weverse à l'intention de ses fans. "J'ai réussi à aller aussi loin grâce à vous tous", a-t-il écrit. "Le temps est venu de commencer mon service. Je reviendrai après avoir accompli mon service avec diligence... Retrouvons-nous en 2025!"

Les analystes s'interrogent sur l'avenir du groupe une fois que les sept membres auront été libérés de leur service militaire.



Certaines stars masculines de la K-pop ont eu du mal à reprendre leur carrière après leur passage dans l'armée, dans une industrie où les artistes sont facilement remplaçables.

L'an dernier, BTS avait annoncé prendre une "pause", invoquant l'épuisement et la volonté de ses membres de se consacrer à leur carrière en solo. Certains y ont vu une conséquence du spectre de la conscription.



L'agence HYBE a cependant annoncé cette semaine que les sept membres du groupe avaient tous renouvelé leurs contrats avec elle, ce qui laisse entendre qu'ils ont l'intention de reprendre leur carrière après leur service.