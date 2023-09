SOS Fake news

16/09/2023

Le séisme qui a frappé vendredi dernier la province d'Al Haouz fait l'objet de plusieurs Fake news. La MAP fait le tri entre intox et informations vraies :



- Des dommages ont été causés à certains barrages de la province d'Al Haouz suite au séisme du 8 septembre, notamment les barrages de Lalla Takerkoust, Yacoub Al Mansour et Abou Abbas Sebti. FAUX.



Dans un communiqué, le ministère a démenti ces "fausses" informations, assurant les citoyens du bon état et du fonctionnement normal des barrages susmentionnés.

Le ministère indique également avoir procédé dès la nuit du 8 septembre au contrôle de l’ensemble des barrages du Royaume, en cours d’exploitation ou en cours de construction, soulignant que ces structures hydrauliques n’ont subi aucun dégât suite au tremblement de terre.



- Des vagues géantes se sont déversées mercredi et jeudi sur la côte de Salé dans la foulée du séisme d’Al Haouz, selon des vidéos, posts et commentaires partagés sur les réseaux sociaux. FAUX.



Les recoupements techniques et visuels effectués par la MAP concluent qu’il s’agit d’anciennes séquences vidéo filmées et publiées bien des années avant le tremblement de terre d’Al Haouz.



- Un reportage diffusé par une chaîne satellitaire arabe fait état de plusieurs blessés suite à une réplique survenue ce mercredi 13/09/2023 et qui a occasionné la chute de gros rochers sur la route d’IGHIL (Province d’Al Haouz). FAUX.



Contactées par la MAP, les autorités locales ont démenti cette information en bloc, affirmant qu’aucun décès ni blessés ne sont à signaler suite à cette réplique.