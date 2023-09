SOS Fake news

Séisme

15/09/2023

Le séisme qui a frappé vendredi dernier la province d'Al Haouz fait l'objet de plusieurs Fake news. La MAP fait le tri entre intox et informations vraies :



- Des publications sur les réseaux sociaux signalent le crash d'un hélicoptère dans le périmètre de la province d’Azilal. FAUX.

Les autorités locales ont démenti cette information fausse et dénuée de tout fondement, affirmant que l'image publiée à ce sujet correspond à un accident aérien survenu dans un autre pays.

Elles invitent, en effet, les citoyens à ne pas se laisser berner par les rumeurs et les intox, susceptibles de semer la terreur parmi les populations.



- Un enfant sorti vivant des décombres par des secouristes espagnols. FAUX.

Des secouristes espagnoles ont pu sauver un enfant enseveli sous les décombres dans une localité sinistrée, présume une vidéo partagée sur les réseaux sociaux. FAUX.

La séquence vidéo en question documente une opération de sauvetage filmée en février dernier en Turquie après le séisme qui a secoué le sud-est de ce pays.



- Le Qatar envoie les conteneurs aménagés du Mondial pour loger les sinistrés du séisme d'Al Haouz. FAUX.

Le Qatar a envoyé les cabines et conteneurs dédiés à l'hébergement des supporters lors du Mondial-2022 pour abriter les sinistrés du séisme d'Al Haouz, selon des vidéos et montages circulant sur les réseaux sociaux. FAUX.

Les processions de conteneurs et de cabines montrées dans les vidéos en question avaient été acheminées par le Qatar vers la Turquie pour loger les victimes du séisme survenu en février dernier dans le sud-est du pays.



- Lors d'un reportage télévisé diffusé le mardi 12/09/2023 sur la chaîne "DW Al Arabia", il a été avancé que le douar "toulfitine", relevant de la commune rurale "anougal" (Province d'Al Haouz), n'a jusqu'à présent reçu aucune aide gouvernementale. FAUX.

Les vérifications effectuées à ce propos ont permis de conclure que "cette information est dénuée de tout fondement".



La Situation audit douar se présente comme suit :

Nombre de foyers : 14

Nombre de tentes distribuées : 14

Nombre de kits alimentaires distribués : 60

Nombre de couvertures fournies : 50.