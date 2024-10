SNEP: un résultat net déficitaire de 56,3 MDH à fin juin

04/10/2024

La Société nationale d'électrolyse et de pétrochimie (SNEP) a affiché un résultat net déficitaire de 56,3 millions de dirhams (MDH) à fin juin 2024, contre -21 MDH à la même période une année auparavant.



Pour sa part, le chiffre d'affaires (CA) s'est élevé à 256,2 MDH au premier semestre de 2024, contre 478,3 MDH au premier semestre de 2023, indique la société dans un communiqué sur ses indicateurs trimestriels.



La baisse du CA est principalement due à l’évolution défavorable des prix de vente du PVC, suite à une surabondance de l’offre, explique la même source, notant que parallèlement, l'activité Electrolyse a connu une performance stable durant ce premier semestre 2024.



Ainsi, le recul du CA combiné à une hausse temporaire des charges durant les phases de démarrage ont pesé sur les performances opérationnelles et financières de la société, avec notamment un résultat net consolidé enregistré de -321 MDH. En effet, le premier semestre 2024 a été marqué par la mise en service des nouvelles unités de production, inaugurées en décembre 2023, permettant d’augmenter les capacités de production installées de résine PVC et de Compound PVC.



Cet investissement, essentiel pour répondre à la demande croissante du marché, a nécessité une phase de stabilisation suivie par une montée en charge progressive de la production.



Ces différentes étapes, réalisées conformément aux exigences rigoureuses de sécurité inhérentes à l’industrie pétrochimique, ont inévitablement impacté la disponibilité des produits durant le premier trimestre et, par conséquent, l’activité semestrielle de SNEP, précise la même source.



Ainsi, à fin juin 2024, le résultat d’exploitation est ressorti à -49,1 MDH. Quant aux perspectives, SNEP anticipe une amélioration des indicateurs de performance industrielle et financière dès l’année 2025.



L’activité Electrolyse bénéficie de perspectives prometteuses grâce au développement de l’industrie de la batterie électrique au Maroc, fait savoir le communiqué, relevant que SNEP a récemment signé un contrat avec un acteur majeur de cet écosystème, renforçant ainsi sa position de leader national des produits issus d’électrolyse, ce qui générera un impact positif sur le CA, à partir de l’exercice 2025.



Par ailleurs, l’activité vinylique devrait connaître un essor positif, porté par l’accélération des nouveaux projets BTP, d’infrastructure et de construction au Maroc.