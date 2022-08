SNEP : Le chiffre d’affaires à plus de 623 MDH au premier semestre

Le chiffre d'affaires (CA) de la Société nationale d’électrolyse et de pétrochimie (SNEP) s'est établi, au titre du premier semestre de l'année (S1-2022), à 623,6 millions de dirhams (MDH), en hausse de 20,6% par rapport à une année plus tôt.



Les ventes réalisées au cours du deuxième trimestre (T2-2022) à lui seul, ont connu une progression de 23%, en comparaison à la même période de l'année précédente, a indiqué la SNEP dans un communiqué financier.



Sur le plan des investissements, et dans le cadre de la poursuite de la finalisation de son plan de développement, la SNEP a enregistré un CAPEX de 47,1 MDH à fin juin 2022.



Par ailleurs, le besoin supplémentaire en fonds de roulement généré par l’envolée des prix des matières premières et les dépenses d'investissement a porté l’endettement financier à 347,1 MDH à fin juin 2022.