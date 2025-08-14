SMI : Le CA en hausse de 10% à fin juin 2025

14/08/2025

Le chiffre d’affaires (CA) de la Société Métallurgique d’Imiter (SMI) s’est établi à 628 millions de dirhams (MDH) au premier semestre 2025, en hausse de 10% par rapport à la même période de 2024.



Au deuxième trimestre 2025, le CA s’est chiffré à 326 MDH, contre 320 MDH au deuxième trimestre 2024, indique la société dans une communication financière sur ses indicateurs trimestriels au 30 juin 2025.



Cette performance s’explique principalement par l’appréciation des cours de l’argent et la consolidation des performances opérationnelles par rapport au premier semestre 2024, précise la même source.



Les investissements réalisés au cours du premier semestre 2025 se sont élevés à 98 MDH, alloués principalement aux travaux de recherche et aux infrastructures minières.

A fin juin 2025, la trésorerie s’est élevée à 176 MDH, en retrait de 136 MDH par rapport à la clôture de 2024, en raison principalement de la distribution de dividendes et de la hausse du besoin en fonds de roulement.

