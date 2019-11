“SMAP Expo Milan 2019 ” , une plateforme importante pour la promotion des opportunités d'investissement immobilier auprès des MRE

03/11/2019 Libé

La région de Béni Mellal-Khénifra était l'invitée d'honneur du Salon

La 4ème édition du Salon de l'immobilier marocain "SMAP EXPO 2019", organisée du 1er au 3 novembre à Milan, a constitué une plateforme importante pour la promotion de l'attractivité et des opportunités d'investissement dans le secteur immobilier auprès des Marocains résidant à l'étranger (MRE), a souligné l'ambassadeur du Royaume en Italie, Youssef Balla. S'exprimant à l'ouverture du Salon, dont la région de Béni Mellal-Khénifra était l'invitée d'honneur, M. Balla a relevé que cet événement a permis aux MRE établis en Italie en général, et à Milan en particulier, de s'informer de près sur l'offre en immobilier et potentialités que recèlent les différentes régions du Royaume dans ce domaine, ainsi que sur les facilités et la qualité des prestations mises à leur disposition. M. Balla a indiqué que cette édition a porté une attention particulière au volet juridique dans le domaine de l'immobilier, comme en témoigne la participation au Salon d'une pléiade de notaires en vue de sensibiliser les investisseurs à leurs droits et aux dispositions administratives relatives, entre autres, à l'acquisition des biens immobiliers et à la réalisation de projets dans ce secteur, rapporte la MAP. A travers ce secteur, qui offre un important potentiel de croissance, la communauté marocaine participe grandement à la réalisation du développement durable dans le Royaume par le biais de leur contribution en matière d'appui aux investissements, a-t-il poursuivi. De son côté, le vice-président de la région de Béni Mellal-Khénifra, Abdellah Aalam, a affirmé que la participation de cette région au Salon Smap Expo lui a permis de faire connaître ses atouts aussi bien dans l'immobilier que dans d'autres secteurs, outre la sensibilisation des MRE établis en Italie, notamment ceux issus de la région, sur les différentes prestations mises à leur disposition, les nouveaux projets d'investissement immobilier et les infrastructures importantes réalisées à Béni Mellal-Khénifra, en particulier l'inauguration de l'autoroute reliant Casablanca et Béni Mellal et la construction d'un aéroport régional pour faciliter leur déplacement. En vue d'encourager les Marocains résidant à l'étrange à investir dans la région, a-t-il rappelé, il a été procédé à la création d'une maison des MRE (Dar Al Mouhajir) à Béni Mellal, afin d'accompagner les membres de la communauté marocaine et de répondre à leurs besoins. Cet événement, organisé par le Groupe SMAP, a connu la participation d'environ 35 exposants, dont des promoteurs immobiliers, des banques, des administrations régionales, ainsi qu'une trentaine de villes marocaines. Les entreprises ayant pris part au Salon ont proposé aux visiteurs une offre diversifiée allant de projets immobiliers dans des villes balnéaires au logement de haut standing, intermédiaire et social et des offres de lotissement. Au programme de cette manifestation, figuraient des conférences, rencontres et entretiens permettant aux visiteurs de s’informer de l’environnement économique et de la législation régissant le domaine immobilier au Maroc, outre l'établissement des ponts de communication entre la communauté marocaine à Milan, dont la plupart sont originaires de la région de Béni Mellal-Khénifra et les promoteurs immobiliers, les investisseurs et experts de l’immobilier au Maroc et en Italie. Au menu également, des activités artistiques et musicales, outre un hommage rendu à des associations marocaines actives dans différents domaines dans la région de Lombardie dans le nord de l'Italie. Ce salon a été organisé en collaboration avec le ministère de l'Aménagement du territoire national, de l'Urbanisme, de l'Habitat, de la Politique de la ville et la Fédération nationale des promoteurs immobiliers dans le cadre de la tournée de l'immobilier et de l'art de vivre marocain (Smap Road Show 2019).