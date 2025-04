SM le Roi reçoit les ministres des Affaires étrangères des trois pays de l'Alliance des États du Sahel

30/04/2025

Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, a reçu en audience, lundi au Palais Royal de Rabat, les ministres des Affaires étrangères des trois pays de l'Alliance des Etats du Sahel, Karamoko Jean Marie Traore, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur du Burkina Faso, M. Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale de la République du Mali, et Bakary Yaou Sangare, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Nigériens à l'extérieur du Gouvernement de transition de la République du Niger.



Cette audience s'inscrit dans le cadre des relations fortes et anciennes du Royaume avec les trois pays frères de l'Alliance des Etats du Sahel, qui ont toujours été frappées du sceau de l'amitié sincère, du respect mutuel, de la solidarité agissante et de la coopération fructueuse.



Au cours de cette audience Royale, les ministres des Affaires étrangères de l'Alliance ont transmis à Sa Majesté le Roi, que Dieu L'assiste, la gratitude de leurs chefs d'Etat pour l'intérêt constant accordé à la région du Sahel, ainsi que pour les actions et initiatives Royales en faveur du développement économique et social des pays de la région et de leurs populations.



Les ministres ont tout particulièrement salué l'Initiative de Sa Majesté le Roi, que Dieu L'assiste, pour favoriser l'accès des pays du Sahel à l'Atlantique, en réaffirmant leur adhésion totale et leur engagement pour accélérer sa mise en œuvre.



Par ailleurs, les ministres ont présenté au Souverain l'état d'avancement institutionnel et opérationnel de l'Alliance des Etats du Sahel, créée comme cadre d'intégration et de coordination entre ses trois pays membres.

Déclarations des chefs de la diplomatie

Karamoko Jean Marie Traore, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur



Sa Majesté le Roi Mohammed VI "a toujours été un grand défenseur de la coopération Sud-Sud", a affirmé le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur, Karamoko Jean Marie Traore.

Cela s'est traduit naturellement à travers l’Initiative Royale visant à favoriser l’accès des pays du Sahel à l’océan Atlantique, a souligné M. Traore dans une déclaration à la presse, à l’issue de l'audience accordée par SM le Roi aux ministres des Affaires étrangères des trois pays de l'Alliance des Etats du Sahel (Mali, Niger et Burkina Faso).

"Nous avons eu le grand privilège d'être reçus aujourd'hui par Sa Majesté le Roi, que Dieu L’assiste", a-t-il dit, notant que cette audience Royale a été l'occasion d'échanger sur la coopération entre le Royaume et les trois pays, mais aussi sur l'Alliance des Etats du Sahel.

Et de poursuivre que les trois ministres ont saisi l'occasion pour profiter des "conseils avisés" de SM le Roi et réitéré la gratitude de leurs chefs d'État pour "cette main tendue au bénéfice des Africains".

Par ailleurs, M. Traore s’est dit impressionné par l'amour porté par Sa Majesté le Roi à l'Afrique et aux Africains, Sa parfaite connaissance de "nos pays et de la sous-région" et Sa grande disponibilité à co-construire de nouveaux rapports avec Ses frères africains.

Il a, en outre, fait savoir avoir transmis au Souverain les sentiments d'amitié et de fraternité du Président du Burkina Faso, Ibrahim Traoré.



Bakary Yaou Sangare, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Nigériens à l'extérieur du Gouvernement de Transition de la République du Niger



Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Nigériens à l'extérieur du Gouvernement de Transition de la République du Niger, Bakary Yaou Sangare, a salué le soutien du Royaume du Maroc, sous le leadership de SM le Roi Mohammed VI, à l'Alliance des Etats du Sahel (AES).

"Nous avons témoigné de la satisfaction de nos autorités et de nos Présidents respectifs pour tout ce que le Maroc a fait pour nous soutenir", a affirmé le chef de la diplomatie nigérienne dans une déclaration à la presse à l'issue de l'audience que le Souverain a accordée aux ministres des Affaires étrangères des trois pays de l'AES (Mali, Niger et Burkina Faso), lundi au Palais Royal de Rabat.

Dans ce sens, il a mis en avant l'Initiative Royale pour favoriser l'accès des pays du Sahel à l'océan Atlantique, qui représente, a-t-il dit, "une aubaine pour les trois pays enclavés".

Le Royaume a été l'un des premiers pays ayant fait preuve de compréhension envers les Etats de l'Alliance, a-t-il souligné, ajoutant que le Maroc a également fait montre de sa solidarité à l'égard de ces pays, loin de toute ingérence dans leurs affaires intérieures.

"Nous avons reçu des conseils auprès de Sa Majesté le Roi, que Dieu Le garde", a poursuivi M. Sangare, précisant que le Souverain "nous a témoigné de la disponibilité du Maroc à être à nos côtés" au niveau tant bilatéral que dans le cadre de l'Alliance.



Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale de la République du Mali



Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale de la République du Mali, Abdoulaye Diop, a exprimé, lundi à Rabat, sa profonde gratitude à Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour la solidarité continue du Royaume avec les pays de l'Alliance des Etats du Sahel (AES).

"Nous exprimons notre profonde gratitude d'être reçus par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, à qui nous avons transmis les salutations fraternelles et les sentiments de fraternité, de solidarité, et d'amitié de Ses frères Leurs Excellences le Général d'Armée Assimi Goïta, Président de la Transition, Chef de l’Etat du Mali et Président de la Confédération des Etats du Sahel, le Capitaine Ibrahim Traoré, Président du Burkina Faso, Chef de l’Etat, et le Général d'Armée Abdouramane Tchiani, Président de la République du Niger, Chef de l'Etat", a-t-il indiqué dans une déclaration à la presse à l’issue de l’audience que le Souverain a accordée aux ministres des Affaires étrangères des trois pays de l’AES.

M. Diop a précisé que l’audience Royale a été aussi "l'occasion d’exprimer la profonde gratitude de nos pays et notre appréciation positive de l'état des relations amicales et de coopération qui existent entre le Royaume du Maroc et chacun de nos pays individuellement, ainsi qu’avec la Confédération des Etats du Sahel, des relations qui se renforcent au quotidien".

"Nous avons exprimé aussi notre appréciation de l'Initiative Royale visant à faciliter l'accès de nos trois pays à l'océan Atlantique pour diversifier notre accès à la mer et renforcer la paix et la sécurité", a souligné le ministre malien.

Les trois ministres ont également tenu à exprimer à Sa Majesté le Roi "l'appréciation" des chefs d'Etat de leurs pays quant à la position constante du Maroc et de son Souverain vis-à-vis des pays dits en transition, dont le Burkina Faso, le Mali et le Niger, a-t-il précisé, se félicitant des voies du dialogue maintenues par le Royaume afin d’identifier des solutions et promouvoir les relations avec ces pays sur la base du respect mutuel.

"Sa Majesté le Roi a réitéré la disponibilité totale du Royaume du Maroc et Son engagement à faire en sorte que les relations de coopération puissent se renforcer et se densifier avec nos pays" au service de la paix, de la sécurité et de la stabilité, a dit M. Diop.