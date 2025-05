SM le Roi reçoit à Rabat plusieurs ambassadeurs étrangers

15/05/2025

Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, a reçu, mercredi au Palais Royal de Rabat, plusieurs ambassadeurs étrangers, venus présenter au Souverain leurs lettres de créance en tant qu’ambassadeurs plénipotentiaires et extraordinaires de leurs pays dans le Royaume.



Il s’agit de :



-M. Mustafa Ilker Kiliç, Ambassadeur de la République de Turquie,

-Mme Isabelle Valois, Ambassadrice du Canada,

-M. Hassan Adoum Bakhit Haggar, Ambassadeur de la République du Tchad,

-Mme Shakilla Umutoni Kazimbaya, Ambassadeur de la République du Rwanda,

-M. Khalid Ben Salem Ben Ahmed Bamakhalif, Ambassadeur du Sultanat d'Oman,

-M. Alberto Alejandro Rodriguez Aspillaga, Ambassadeur de la République du Chili,

-M. Shahabudeen Bin Adam Shah, Ambassadeur de Malaisie,

-M. Sami Bin Abdullah Bin Othman Al-Saleh, Ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite,

-M. Enrique Ojeda Vila, Ambassadeur du Royaume d’Espagne,

-M. Roberto Victorio Fernández, Ambassadeur de la République de Cuba,

-M. Fafré Camara, Ambassadeur de la République du Mali,

-Mme Tessa Katapodis, Ambassadeur de la République Hellénique,

-M. Omar Sherif Abdoelrahman, Ambassadeur de la République du Suriname,

-Mme Le kim Quy, Ambassadrice de la République socialiste du Vietnam,

-M. Yoon Yeonjean, Ambassadeur de la République de Corée.

Cette audience s’est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita et du Chambellan de Sa Majesté le Roi, Sidi Mohamed El Alaoui.