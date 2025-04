SM le Roi prône une vision ambitieuse pour le Maroc et l’Afrique

Daniel Mukoko Samba, vice-premier ministre de la RDC

28/04/2025

SaMajesté le Roi Moham med VI est porteur d’une vision ambitieuse pour le Maroc et l’ensemble du continent africain, a souligné, vendredi à Casablanca, le vice-premier ministre et ministre de l'Economie nationale de la République Démo cratique du Congo (RDC), Daniel Mukoko Samba.



"SM le Roi prône une vision ambitieuse, non seulement pour le Maroc, mais aussi pour l’ensemble du continent africain", a indiqué M. Mukoko Samba dans une dé claration à la MAP en marge du Forum Crans Montana (FCM) 2025.



"Sa Majesté le Roi Mohammed VI invite les citoyens et les chefs d’entreprise marocains à se tour ner vers l’Afrique, comme Il dé fend le désenclavement des pays africains", a affirmé le vice-pre mier ministre de la RDC, saluant dans ce sens l'Initiative Royale vi sant à faciliter l'accès des pays du Sahel à l'Océan Atlantique.



Abordant les défis et les thé matiques soulevés par le FCM 2025, M. Mukoko Samba a relevé que "ce forum se tient à un mo ment crucial pour l’Afrique, un continent en quête d’une nouvelle voie, et qui est en train de la trou ver", notant que "cette nouvelle voie, c’est l’Afrique elle-même qui la définit".



"En nous retrouvant ici à Ca sablanca, aux côtés des Etats du Sahel qui se sont définis une nou velle voie, avec la participation d’un pays comme la République Démocratique du Congo, nous réaffirmons une conviction forte que la RDC peut contribuer à dy namiser l’économie africaine, en reliant l’Afrique australe au reste du continent", a-t-il soutenu.



Pour lui, "l’Afrique reste ou verte à tous ses partenaires, qui manifestent leur volonté de colla borer avec les pays africains et de financer les projets structurants dont notre continent a besoin, pour que nos économies prennent toute leur place dans l’économie mondiale". Les travaux du Forum Crans Montana 2025 ont débuté ven dredi à Casablanca sous le thème "Le commerce international de l'Afrique: sûreté maritime et sécu rité des ports et routes naviga bles".



Cet évènement de deux jours est le premier d’une série de forums de haut niveau prévus au Maroc dans le cadre du FCM.