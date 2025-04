SM le Roi offre un dîner en l'honneur des invités et des participants au 17ème SIAM, présidé par le chef du gouvernement

25/04/2025

Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, a offert, jeudi à Mechouar Stinia-Sahrij Souani à Meknès, un dîner en l'honneur des invités et des participants à la 17e édition du Salon international de l'agriculture au Maroc (SIAM), présidé par le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch.



Ont notamment assisté à ce dîner, le président de la Chambre des représentants, des membres du gouvernement, des ministres et responsables africains chargés du secteur agricole, des représentants du corps diplomatique accrédité au Maroc, le wali de la région de Fès-Meknès, gouverneur de la préfecture de Fès, le gouverneur de la préfecture de Meknès, ainsi que d’autres personnalités.



A cette occasion, le chef du gouvernement a procédé à la remise de trophées aux 12 meilleures unités de production par région, aux 12 meilleures unités de production par filière, ainsi qu'aux 16 meilleures contributions aux pôles du SIAM, en reconnaissance de leurs efforts pour le développement du secteur agricole et le renforcement de la sécurité alimentaire.