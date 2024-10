SM le Roi félicite les Présidents de Corée, d’Irak et d’Allemagne à l'occasion des fêtes nationales de leurs pays

03/10/2024

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au Président de la République de Corée, M. Yoon Suk Yeol, à l’occasion de la fête nationale de son pays.

Dans ce message, le Souverain exprime Ses chaleureuses félicitations à M. Suk Yeol et Ses sincères vœux de davantage de progrès et de prospérité au peuple coréen.



Sa Majesté le Roi saisit cette occasion pour faire part au Président coréen de Sa satisfaction des relations d'amitié distinguées unissant le Royaume du Maroc et la République de Corée, Se disant convaincu que ces liens se renforceront à l'avenir, grâce à l'engagement des deux pays à poursuivre l'action commune en vue de consacrer les bases d'une coopération bilatérale constructive, au service des intérêts des deux peuples amis.



SM le Roi Mohammed VI a adressé, également, un message de félicitations au Président de la République d'Irak, M. Abdel Latif Jamal Rachid, à l’occasion de la fête nationale de son pays.



Dans ce message, le Souverain exprime Ses chaleureuses félicitations à M. Jamal Rachid et Ses sincères vœux de davantage de progrès et de prospérité pour le peuple irakien frère.



A cette occasion, Sa Majesté le Roi fait part de Sa fierté des liens solides de fraternité et d'estime mutuelle unissant les deux pays, réaffirmant Sa détermination à continuer à œuvrer de concert avec le Président irakien pour la consolidation de ces liens et le renforcement de la coopération bilatérale, au service des intérêts des deux peuples.

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé aussi un message de félicitations au Président de la République Fédérale d'Allemagne, M. Frank-Walter Steinmeier, à l’occasion de la fête nationale de son pays.



Dans ce message, le Souverain exprime Ses chaleureuses félicitations à M. Steinmeier et Ses meilleurs vœux de davantage de progrès et de prospérité au peuple allemand ami.

Sa Majesté le Roi saisit cette occasion pour se féliciter du développement soutenu des relations entre le Royaume du Maroc et la République Fédérale d'Allemagne, réaffirmant Sa ferme détermination à continuer à œuvrer de concert avec M. Steinmeier pour renforcer les liens d’amitié et d’estime mutuelle unissant les deux pays et promouvoir une coopération bilatérale agissante dans tous les domaines d'intérêt commun, au service des deux peuples amis.