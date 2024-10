SM le Roi félicite le président zambien à l’occasion de la fête nationale de son pays

25/10/2024

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au président de la République de Zambie, M. Hakainde Hichilema, à l'occasion de la fête nationale de son pays.



Dans ce message, le Souverain exprime à M. Hichilema Ses chaleureuses félicitations et Ses sincères vœux de davantage de progrès et de prospérité au peuple zambien.



SM le Roi saisit cette occasion pour faire part de Sa profonde fierté des relations solides de fraternité et de solidarité agissante qui unissent le Royaume du Maroc et la République de Zambie, affirmant que ces liens ne cessent de se consolider à la faveur d'une volonté commune d'œuvrer à leur consécration et à la réalisation de davantage de rapprochement et de coopération édifiante pour le bien des deux peuples et du Continent.