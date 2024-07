SM le Roi félicite le président de la République du Cap-Vert à l’occasion de la fête nationale de son pays

05/07/2024

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au président de la République du Cap-Vert, José Maria Pereira Neves, à l'occasion de la fête nationale de son pays.



Dans ce message, le Souverain exprime Ses vœux les meilleurs de bonheur au président Pereira Neves et de davantage de prospérité au peuple capverdien.



Sa Majesté le Roi saisit cette occasion pour affirmer Sa constante disposition à poursuivre l'action concertée avec M. Pereira Neves, afin de consolider l'excellente amitié entre les deux pays et de porter toujours plus haut l'étroite coopération maroco-capverdienne, au service des deux peuples et de l'ensemble du continent africain.