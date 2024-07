SM le Roi félicite le président américain à l'occasion de la fête nationale de son pays

05/07/2024

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au président des Etats-Unis d’Amérique, M. Joseph R. Biden, à l’occasion de la fête nationale de son pays. Dans ce message, SM le Roi exprime Ses chaleureuses félicitations et Ses sincères vœux de

bonne santé et de bonheur au président Biden et de davantage de progrès et de prospérité au peuple américain.



Le Souverain saisit cette occasion pour exprimer Sa fierté de l'amitié solide et des liens historiques séculaires unissant le Royaume du Maroc et les Etats-Unis d’Amérique, réaffirmant Sa ferme détermination de continuer à œuvrer de concert avec le Président américain pour renforcer davantage les relations bilatérales distinguées et hisser le partenariat stratégique multidimensionnel à des paliers supérieurs, à la hauteur des attentes et aspirations des deux peuples amis.



Sa Majesté le Roi réaffirme également à M. Biden la volonté constante du Maroc d'approfondir le dialogue politique et de consolider la concertation avec ce pays ami dans les différents fora internationaux, au sujet des questions d’intérêt commun, au service des intérêts des deux pays et en faveur de la sécurité, la paix et la stabilité dans le monde.