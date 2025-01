SM le Roi félicite le général Joseph Aoun à l’occasion de son élection Président du Liban

13/01/2025

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à Son Excellence le général Joseph Aoun, à l’occasion de son élection à la présidence de la République libanaise.



Dans ce message, Sa Majesté le Roi fait part de Ses chaleureuses félicitations au général Aoun et de Ses meilleurs vœux au peuple libanais frère de davantage de progrès et de prospérité dans un climat de sécurité, d’unité et de stabilité.



Tout en félicitant le Président libanais pour la confiance placée en lui lors de ce scrutin, le Souverain forme le vœu que cet événement national majeur constitue un acquis pour le parcours démocratique et un catalyseur pour consolider l'entente et la cohésion entre toutes les composantes du peuple libanais et préserver sa souveraineté et son unité nationale.



Sa Majesté le Roi tient, à cette occasion, à exprimer la solidarité du Royaume du Maroc et son soutien constant au peuple libanais, réaffirmant Sa ferme détermination à poursuivre l'action, de concert avec le général Aoun, en vue de renforcer les liens de fraternité sincère et de coopération constructive entre les deux pays et répondre aux aspirations des deux peuples pour davantage de progrès et de prospérité.