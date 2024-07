SM le Roi félicite le Sultan de Brunei Darussalam à l'occasion de son anniversaire

15/07/2024

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au Sultan de Brunei Darussalam, SM Haji Hassanal Bolkiah, à l'occasion de son anniversaire.



Dans ce message, Sa Majesté le Roi exprime Ses chaleureuses félicitations et Ses sincères vœux de santé et de bonheur au Sultan de Brunei Darussalam ainsi qu'à son illustre famille royale, et de davantage de progrès et de prospérité au peuple de Brunei Darussalam frère, sous la sage conduite de son souverain.



Le Souverain saisit cette occasion pour réitérer Son estime des relations distinguées unissant les deux pays, Se disant pleinement convaincu qu'elles seront constamment consolidées sur la voie de davantage de prospérité et de rapprochement.