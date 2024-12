SM le Roi félicite le Souverain de Bahreïn à l’occasion de la fête nationale de son pays

17/12/2024

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au Roi de Bahreïn, SM Hamad Ben Issa Al Khalifa, à l'occasion de la fête nationale de son pays.



Dans ce message, le Souverain exprime au Roi de Bahreïn, en Son nom propre et en celui du peuple marocain, Ses chaleureuses félicitations, implorant le Tout-Puissant de renouveler pareille occasion dans le bonheur et la santé pour le Souverain de Bahreïn et dans davantage de progrès et de prospérité pour le peuple bahreïni, sous la sage conduite de SM Hamad Ben Issa Al Khalifa.



Sa Majesté le Roi saisit cette occasion pour réitérer Sa satisfaction de la solidité des relations bilatérales et de la volonté ferme commune des deux pays de poursuivre le développement de ces liens fraternels excellents dans tous les domaines et sur tous les plans.