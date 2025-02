SM le Roi félicite le Roi de Norvège à l'occasion de son anniversaire

24/02/2025

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à SM Harald V, Roi de Norvège, à l’occasion de son anniversaire.



Dans ce message, Sa Majesté le Roi exprime Ses chaleureuses félicitations et Ses meilleurs vœux de santé et de bonheur au Souverain norvégien et à l'ensemble des membres de sa famille royale.