SM le Roi félicite le Roi Philippe et la Reine Mathilde de Belgique à l'occasion de la fête nationale de leur pays

23/07/2023

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à Sa Majesté Philippe, Roi des Belges, et à Sa Majesté la Reine Mathilde à l'occasion de la fête nationale de leur pays.



Dans ce message, SM le Roi exprime Ses sincères félicitations aux Souverains belges et souhaite davantage de progrès et de prospérité au peuple belge.



Le Souverain saisit cette occasion pour se féliciter "des liens d'amitié et de considération qui unissent Nos deux familles Royales ainsi que de l'excellence des relations de coopération qu'entretiennent Nos deux pays".