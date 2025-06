SM le Roi félicite le Roi Charles III à l'occasion de son anniversaire

15/06/2025

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à SM Charles III, Souverain du Royaume-Uni, à l'occasion de son anniversaire.



Dans ce message, le Souverain exprime Ses sincères vœux de santé et de bonheur à SM le Roi Charles III, à SM la Reine Camilla ainsi qu'aux membres de la Famille Royale, et de davantage de progrès et de prospérité au peuple britannique.



Sa Majesté le Roi saisit cette occasion pour saluer les relations historiques et distinguées unissant les deux pays, faisant part de Sa détermination à œuvrer, de concert avec le Souverain du Royaume-Uni, afin de les consolider et les étendre à tous les secteurs, au service des intérêts communs des deux peuples.