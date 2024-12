SM le Roi félicite le Président des Emirats Arabes Unis à l'occasion de la fête nationale de son pays

02/12/2024

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au Président de l’État des Émirats Arabes Unis, Son Altesse Cheikh Mohammed ben Zayed Al Nahyan, à l'occasion de la fête nationale de son pays.



Dans ce message, Sa Majesté le Roi exprime, en Son nom propre et en celui du peuple marocain, Ses chaleureuses félicitations et Ses sincères vœux de santé et de longue vie au Président des Émirats Arabes Unis, et de davantage de développement et de prospérité au peuple émirati, sous la sage conduite de Son Altesse Cheikh Mohammed ben Zayed Al Nahyan.



Le Souverain saisit cette occasion pour faire part de sa grande fierté des relations solides unissant le Maroc et les Émirats Arabes Unis, caractérisées par une action et une coordination constantes et fructueuses, réaffirmant Son engagement à continuer d’œuvrer de concert avec le Président émirati, en vue de hisser ces relations à des paliers supérieurs pour plus de rapprochement et de complémentarité entre les deux pays.