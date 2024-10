SM le Roi félicite le Président chinois à l’occasion de la fête nationale de son pays

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au Président de la République populaire de Chine, M. Xi Jinping, à l’occasion de la fête nationale de son pays.

Dans ce message, le Souverain exprime Ses chaleureuses félicitations et Ses meilleurs vœux de santé et de bonheur au Président Jinping, et de davantage de progrès et de prospérité au peuple chinois ami.



SM le Roi saisit cette occasion pour saluer le niveau distingué des relations d'amitié exemplaires unissant le Royaume du Maroc et la République populaire de Chine, faisant part de Sa détermination à continuer à œuvrer de concert avec le Président chinois pour renforcer et développer ces relations à différents niveaux.



Le Souverain se dit également convaincu que les initiatives constructives et intégrées adoptées par les deux pays, dans ce cadre, contribueront à consolider la coopération bilatérale et à explorer de nouveaux horizons pour le partenariat stratégique liant les deux pays, en faveur des aspirations communes.



A cet égard, SM le Roi a tenu à renouveler Sa ferme détermination à aller de l'avant ensemble, avec le même esprit d'amitié et de confiance mutuelle, dans la consolidation du caractère prometteur et solide du partenariat sino-marocain, pour le bien des deux peuples et des deux pays.