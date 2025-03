SM le Roi félicite le Pape François à l’occasion de l'anniversaire de son investiture à la mission papale

14/03/2025

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à Sa Sainteté le Pape François, à l'occasion du douzième anniversaire de son investiture à la mission papale.



Dans ce message, le Souverain exprime Ses chaleureuses félicitations et Ses sincères vœux de prompt et plein rétablissement pour Sa Sainteté afin qu'il puisse poursuivre sa noble mission en faveur de la consécration des valeurs humaines universelles.



SM le Roi saisit également cette occasion pour réitérer Son estime à Sa Sainteté le Pape François, faisant part de sa détermination à continuer à œuvrer ensemble pour contribuer à la promotion de la solidarité, de l'harmonie et de l'entente entre les différentes cultures et religions.