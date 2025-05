SM le Roi félicite l’équipe nationale féminine de futsal

02/05/2025

Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, a adressé un message de félicitations aux membres de l’équipe nationale féminine de futsal, qui a remporté, mercredi à Rabat, la Coupe d’Afrique des nations de futsal (Maroc-2025).



"A l'occasion de votre éclatante victoire à la Coupe d'Afrique des nations féminine de futsal (Maroc-2025), il Nous est agréable de vous adresser, et à travers vous, à toutes les composantes de l'équipe, Nos plus chaleureuses félicitations pour cette distinction africaine qui vient conforter le développement constant que connaît la pratique du football féminin dans notre pays", écrit le Souverain dans ce message.



"C'est pour Nous une source de fierté que votre prometteuse équipe ait eu l'honneur de remporter la première édition de ce championnat africain que notre pays a accueilli avec grand succès, et d'assurer également votre qualification pour la prochaine Coupe du monde dans sa première édition, prévue vers la fin de cette année aux Philippines", souligne SM le Roi, notant que ce sacre inédit confirme la place de choix qu’occupent désormais les joueuses marocaines, fortement déterminées à continuer à obtenir des résultats honorables pour le football national et à s’imposer lors des manifestations sportives à l’échelle continentale et internationale.



Saluant la performance de haut niveau et l’esprit élevé de patriotisme dont ont fait montre les joueuses de l’équipe nationale tout au long de ce championnat, le Souverain fait part de Sa Haute appréciation des efforts déployés par tous ceux ayant contribué à la réalisation de ce sacre continental bien mérité, joueuses, cadres techniques, médicaux et administratifs et dirigeants.



Dans ce message, SM le Roi implore le Très-Haut de leur accorder à tous davantage de succès et de rayonnement lors des prochaines compétitions continentales et internationales, tout en les assurant de Sa Haute sollicitude et bienveillance.