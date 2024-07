SM le Roi félicite Mme Samantha Mostyn à l'occasion de son investiture gouverneur général du Commonwealth d'Australie et M.Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani suite à sa réélection président de la République islamique de Mauritanie

03/07/2024

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à Mme Samantha Mostyn à l'occasion de son investiture gouverneur général du Commonwealth d'Australie.



Dans ce message, SM le Roi exprime Ses chaleureuses félicitations et Ses vœux les meilleurs à Mme Samantha Mostyn lui souhaitant un succès continu dans l'accomplissement de ses hautes fonctions.



Le Souverain saisit cette occasion pour exprimer Sa profonde satisfaction du niveau des relations entre le Royaume du Maroc et l'Australie, fondées sur l'amitié et la coopération fructueuse, ainsi que la détermination constante des deux pays à continuer à œuvrer à leur renforcement, aux niveaux bilatéral et multilatéral, au service des deux peuples.



Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, à l'occasion de sa réélection président de la République islamique de Mauritanie.



Dans ce message, le Souverain exprime Ses chaleureuses félicitations et Ses sincères vœux de santé, de bonheur et de longue vie à M. Ould Cheikh El Ghazouani, lui souhaitant plein succès dans ses missions au service du pays et du peuple mauritaniens frère, afin qu'il réalise ses aspirations au progrès, à la prospérité et au développement global.



A cette occasion, Sa Majesté le Roi réaffirme Sa ferme détermination à œuvrer de concert avec le chef de l’État mauritanien pour aller de l'avant dans le renforcement et le développement des relations de coopération distinguées qui existent entre les deux pays voisins, et les élever au niveau d'un "partenariat modèle" qui incarne la solidité des liens de fraternité et de solidarité unissant les deux peuples frères et répondent à leurs ambitions communes.