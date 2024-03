SM le Roi félicite M. Vladimir Poutine à l’occasion de sa réélection Président de la Fédération de Russie

20/03/2024

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à M. Vladimir Poutine suite à sa réélection

Président de la Fédération de Russie.



Dans ce message, SM le Roi exprime à M. Poutine Ses chaleureuses félicitations pour le renouvellement par le

peuple russe de sa confiance en sa personne, lui souhaitant plein succès dans la poursuite de ses efforts pour conduire



la Fédération de Russie vers davantage de progrès et de prospérité.

Le Souverain réitère, à cette occasion, Sa ferme détermination à continuer à oeuvrer de concert avec M. Poutine

pour le raffermissement des liens d’amitié distingués unissant les deux pays, basés sur l’estime mutuelle, la coopération fructueuse, et la volonté commune de consolider le partenariat stratégique entre le Maroc et la Russie dans les différents domaines, au service des intérêts des deux peuples amis.