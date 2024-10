SM le Roi félicite M. Mark Rutte suite à sa nomination au poste de Secrétaire général de l’OTAN

06/10/2024

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à M. Mark Rutte, suite à sa nomination au poste de Secrétaire général de l'Organisation du Traité de l’Atlantique nord (OTAN).



Dans ce message, Sa Majesté le Roi exprime à M. Rutte Ses chaleureuses félicitations et Ses sincères vœux de plein succès dans ses nobles missions.



Le Souverain saisit cette occasion pour se féliciter de la qualité de la coopération entre le Royaume du Maroc et l'OTAN, notamment dans le cadre du Dialogue méditerranéen, laquelle coopération ne cesse de prendre de l'ampleur à différents niveaux, au service de la sécurité et de la stabilité régionales.