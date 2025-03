SM le Roi félicite M. Mark Carney suite à sa désignation Premier ministre du Canada et le Président irlandais à l'occasion de la fête nationale de son pays

18/03/2025

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à Son Excellence M. Mark Carney, suite à sa désignation en qualité de Premier ministre du Canada.

Dans ce message, Sa Majesté le Roi adresse à M. Carney Ses félicitations et Ses vœux les meilleurs de plein succès dans ses hautes fonctions.



Le Souverain affirme que le Maroc et le Canada entretiennent de longues relations d’amitié fondées à la fois sur le respect mutuel, des valeurs communes et une coopération dynamique dans de nombreux domaines, soulignant que le Royaume est "attaché à ce socle commun, gage d’une coopération fructueuse tournée vers l’avenir.



Par ailleurs, Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au Président irlandais, Michael Daniel Higgins, à l'occasion de la fête nationale de son pays.

Dans ce message, le Souverain exprime Ses sincères félicitations à M. Daniel Higgins et Ses meilleurs vœux de davantage de progrès et de prospérité au peuple irlandais.