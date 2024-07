SM le Roi félicite M. Keir Starmer à l'occasion de son investiture Premier ministre du Royaume-Uni

09/07/2024

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à M. Keir Starmer, à l'occasion de son investiture Premier ministre du Royaume-Uni, suite à la victoire du parti travailliste aux élections législatives.



Dans ce message, SM le Roi exprime Ses chaleureuses et sincères félicitations à M. Starmer pour la confiance placée en lui pour diriger le gouvernement britannique, lui souhaitant plein succès dans ses nobles missions au service du progrès et de la prospérité du peuple britannique ami.



Le Souverain saisit cette occasion pour faire part de Sa profonde satisfaction du niveau distingué des relations d'amitié solides et de la collaboration étroite unissant les deux Royaumes, réaffirmant Sa détermination à œuvrer de concert avec M. Starmer pour aller de l'avant dans la consécration de ces liens ancestraux, à même d'insuffler une nouvelle dynamique au partenariat stratégique prometteur entre les deux pays et de renforcer l'approche de concertation efficace et de coordination constructive autour des différentes questions d’intérêt commun.