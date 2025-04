SM le Roi félicite M. Daniel Noboa Azin à l’occasion de sa réélection à la présidence de l’Equateur

17/04/2025

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à M. Daniel Noboa Azin, à l’occasion de sa réélection en tant que Président de la République de l’Equateur.



Dans ce message, le Souverain exprime Ses chaleureuses félicitations et Ses meilleurs vœux de succès à M. Noboa Azin dans la conduite du peuple équatorien ami vers davantage de progrès et de prospérité.



Sa Majesté le Roi a saisi cette occasion pour faire part de Sa considération du bond qualitatif qu’ont connu les relations entre le Royaume du Maroc et la République de l’Equateur au cours du premier mandat présidentiel de M. Noboa Azin, Se félicitant de la ferme volonté

commune des deux pays de hisser ces relations à des niveaux supérieurs et de consacrer une coopération Sud-Sud active, fructueuse et répondant aux aspirations des deux peuples amis.