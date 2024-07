SM le Roi donne Ses Hautes Instructions pour la mise en service de l’Hôpital Mohammed VI à Al-Hoceima et de l’Hôpital Zemmouri à Kénitra

10/07/2024

SM le Roi Mohammed VI, que Dieu Le préserve, a donné Ses Hautes Instructions afin que le Centre hospitalier Mohammed VI, dans la province d’Al Hoceima, et le Centre hospitalier Zemmouri, dans la province de Kénitra, commencent à offrir leurs services au profit des citoyennes et citoyens, après l’achèvement des travaux de leur construction.



La mise en service de ces deux nouvelles structures hospitalières intervient dans le sillage des efforts du Souverain visant la réforme et la mise à niveau du secteur de la santé dans le Royaume, l’amélioration de la prise en charge sanitaire et la garantie de services médicaux de qualité aux citoyennes et citoyens dans les différentes régions du pays, indique un communiqué du ministère de la Santé et de la Protection sociale.



Ces deux nouveaux centres hospitaliers s'inscrivent dans le cadre d’une série de grands projets de santé lancés ces dernières années, dans l'objectif de restructurer le système national de santé en harmonie avec le chantier de généralisation de la protection sociale et d'amélioration des services offerts aux citoyens.



D’une capacité respective de 250 et 450 lits, le Centre hospitalier Mohammed VI et le Centre hospitalier Zemmouri permettront de contribuer à l’amélioration de la qualité des services de santé au niveau des deux provinces, de préparer une infrastructure sanitaire et sociale de proximité et de haute qualité, répondant aux besoins des citoyens en matière d’offre de soins.



Les deux établissements de santé sont dotés du matériel et des équipements biomédicaux les plus avancés, dont des systèmes numériques avancés de gestion des dossiers médicaux des patients permettant aux professionnels de la santé d'avoir un accès immédiat à leurs données, de manière à améliorer la qualité et la rapidité des services de santé fournis, souligne le communiqué.



Ces projets illustrent la Haute Sollicitude dont SM le Roi Mohammed VI n’a eu de cesse d’entourer le secteur de la santé, notamment à travers la modernisation des infrastructures hospitalières, ainsi que le renforcement et l’amélioration de la qualité des prestations médicales de base et leur rapprochement des citoyens.



Ils traduisent également l’engagement du Maroc, sous la conduite de Sa Majesté le Roi, à promouvoir et développer le système national de santé et à garantir l’accès de l’ensemble des citoyens à des services de santé de qualité dans l’ensemble des régions du Royaume.



Les deux nouveaux centres hospitaliers confirment, en outre, l’attachement de Sa Majesté le Roi, que Dieu L’assiste, à améliorer la qualité de vie pour l’ensemble des Marocains et à ériger le système national de santé en modèle à suivre sur les plans régional et international, de sorte à consolider la place du Royaume en tant que pays leader en matière d'offre de soins de santé.