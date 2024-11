SM le Roi adresse un message de remerciements au Président panaméen suite à la décision prise par son pays en relation avec la Cause Nationale première du Royaume

27/11/2024

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de remerciements au Président de la République du Panama, SEM José Raúl Mulino Quintero, suite à la décision sage prise par son pays en relation avec la Cause Nationale première du Royaume.



"Je tiens à vous adresser Mes remerciements les plus sincères, suite à la décision sage prise par Votre pays ami, le 21 novembre 2024, en relation avec la Cause Nationale première du Royaume du Maroc", écrit Sa Majesté le Roi.



"Cette décision hautement significative conforte le Maroc dans ses droits légitimes", souligne le Souverain, ajoutant qu’"elle correspond à la légalité internationale, et raisonne avec la dynamique mondiale en cours".



"Je Me réjouis qu’une nouvelle page s’ouvre, ainsi, dans les relations bilatérales entre le Royaume du Maroc et la République du Panama", affirme Sa Majesté le Roi, précisant que "le Royaume est animé d’une volonté authentique de renforcer les liens d’amitié et de coopération avec le Panama, dans tous les domaines, au bénéfice de Nos deux peuples".