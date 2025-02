SM le Roi adresse un message de condoléances et de compassion au Président américain suite à l’accident aérien à Washington

03/02/2025

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion au Président américain, M. Donald Trump, suite à la collision en plein air entre un avion de ligne et un hélicoptère militaire près de l’aéroport de Washington, qui a fait de nombreuses victimes.

Dans ce message, le Souverain affirme avoir appris avec une grande tristesse la nouvelle de cet accident tragique, survenu mercredi soir.



En cette douloureuse occasion, Sa Majesté le Roi exprime au Président Trump et, à travers lui, aux familles des victimes en deuil et au peuple américain, Ses sincères condoléances et Ses profonds sentiments de compassion.



"Que les victimes de cette tragédie reposent en paix", écrit SM le Roi, soulignant que : "Nos pensées et Nos prières vous accompagnent, ainsi que les familles et les proches des victimes".