SM le Roi adresse un message de condoléances et de compassion à la famille de feu Mohamed Lahbabi

23/06/2023

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion aux membres de la famille de feu Mohamed Lahbabi.



Dans ce message, le Souverain affirme avoir appris avec une vive émotion la nouvelle du décès de Mohamed Lahbabi, professeur émérite en sciences économiques, que Dieu l'accueille dans Son vaste paradis.



En cette douloureuse circonstance, SM le Roi exprime aux membres de la famille du défunt, et à travers eux à l'ensemble de ses proches, ainsi qu'à sa famille politique nationale, en particulier l’Union socialiste des forces populaires (USFP), à sa grande famille académique et à ses amis et admirateurs, Ses vives condoléances et Ses sincères sentiments de compassion, suite à la disparition d’une grande figure connue pour ses qualités humaines, son fort engagement en faveur des principes et valeurs nationaux et ses riches contributions scientifiques et intellectuelles tout au long de sa vie dans les domaines économique et politique, outre son ferme attachement à la défense des intérêts suprêmes de la Patrie, des constantes et des sacralités de la Nation.



Partageant les sentiments des membres de la famille du défunt en cette pénible épreuve, la volonté divine étant imparable, SM le Roi implore le Très-Haut de leur accorder patience et réconfort, de rétribuer amplement le regretté pour les services louables rendus à son pays et de l'entourer de Son infinie miséricorde.