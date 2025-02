SM le Roi adresse un message de condoléances au Président allemand suite au décès de M. Horst Köhler

05/02/2025

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances au Président de la République fédérale d’Allemagne, M. Frank-Walter Steinmeier, suite au décès de l'ancien président allemand et ancien directeur général du Fonds monétaire international (FMI), Horst Köhler.



Dans ce message, le Souverain affirme avoir été profondément attristé par le décès de M. Köhler, soulignant que le Royaume du Maroc rend hommage à la mémoire du défunt, qui a également occupé le poste d'Envoyé personnel du Secrétaire général de l'ONU pour le Sahara marocain.



En cette triste circonstance, Sa Majesté le Roi exprime à M. Steinmeier, ainsi qu'à la famille du défunt et au peuple allemand, Ses sincères condoléances et Sa profonde sympathie.