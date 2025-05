SM le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, adresse un message de félicitations à Sa Sainteté le Pape Léon XIV

12/05/2025

Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, que Dieu L'assiste, a adressé un message de vœux et de félicitations à Sa Sainteté le Pape Léon XIV à l'occasion de son investiture à la mission papale.



“Au moment où l’insigne mission de conduire l’Eglise catholique Vous est confiée, il M’est très agréable de Vous adresser Mes félicitations les plus chaleureuses et de vous présenter Mes vœux les meilleurs pour un pontificat bénéfique au peuple catholique et au bien commun”, écrit Sa Majesté le Roi dans ce message.



Le Souverain souligne que le Royaume du Maroc et le Saint-Siège, dépositaires de longues traditions diplomatiques et spirituelles, sont unis par des liens séculaires d’estime et d’entente fraternelle, ajoutant qu’“ils le sont également par leurs engagements actifs en faveur de la paix et du vivre-ensemble”.



A cet égard, poursuit SM le Roi, “le Royaume, terre de coexistence fraternelle des religions monothéistes, s’emploie sans relâche à promouvoir l’esprit de solidarité et de concorde entre les peuples et les civilisations”.



“C’est dans cette perspective que, sur l’invitation de Mon auguste père Sa Majesté le Roi Hassan II, que Dieu L’ait en Sa sainte miséricorde, le Pape Jean-Paul II avait effectué, en août 1985, une visite historique au Maroc et qu’en mars 2019, le peuple marocain et Moi-même avons eu le plaisir d’accueillir le Pape François à Rabat”, rappelle le Souverain.



Ces rencontres entre le Roi du Maroc, Commandeur des croyants et le Chef de l’Eglise catholique "sont un évènement à haute valeur symbolique qui témoigne avec force et à juste titre de la volonté partagée avec le Saint-Siège de construire des ponts de fraternité entre les hommes et d’ériger le dialogue interreligieux en rempart aux extrémismes et aux replis sur soi", affirme SM le Roi.



"Que Votre Sainteté soit assurée de Ma disposition constante pour que, sous Votre pontificat, ces liens privilégiés entre le Royaume du Maroc et le Saint-Siège se prolongent dans le même esprit de fraternité, d’amitié et d’entente", écrit SM le Roi dans ce message, formant le vœu "qu’ils se renforcent encore davantage en vue de soutenir le dialogue continu entre musulmans et chrétiens sur la base des valeurs humaines universelles et des préceptes communs aux religions monothéistes".