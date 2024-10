SIMT : Les échanges interbancaires augmentent de 8,2% en 2023

25/10/2024

Le nombre des échanges interbancaires transitant par le Système interbancaire marocain de télé-compensation (SIMT) a atteint 117,4 millions d’opérations en 2023, contre 108,5 millions en 2022, enregistrant une augmentation de 8,2%, selon Bank Al-Maghrib (BAM).



Dans le même sillage, les valeurs compensées se sont élevées à 2.347,6 milliards de dirhams (MMDH) au cours de l’année en référence, soit une progression de 7,6%, indique BAM dans son rapport annuel sur les infrastructures des marchés financiers et les moyens de paiement, leur surveillance et l’inclusion financière.



Le nombre des échanges mensuels des instruments de paiement a oscillé entre 8,2 et 12 millions d’opérations, fait savoir la même source, soulignant que la moyenne journalière a atteint 460.327 opérations par jour avec un pic de 1.434.500 opérations, dû essentiellement au traitement des aides sociales directes à fin décembre 2023, rapporte la MAP.



Le temps de traitement moyen de ces opérations est estimé à 4min 35s, avec un maximum de 11min 30s pour les plus grands lots.



Concernant les montants échangés au cours de la période sous revue, ils ont suivi la même tendance. Les valeurs mensuelles minimale et maximale ont atteint respectivement 168,3 MMDH et 221,1 MMDH.



La moyenne journalière des valeurs échangées a enregistré, quant à elle, 9,2 MMDH avec un pic journalier de 14,5 MMDH.



Pour ce qui est du total des soldes déversés dans le Système des règlements bruts du Maroc (SRBM) par le SIMT, il s’est établi à 462 MMDH en 2023, enregistrant une hausse de 3,6% par rapport à son niveau en 2022.



S’agissant de l’activité du virement instantané, depuis son lancement le 1er juin 2023, les opérations traitées par la nouvelle plateforme de virement (PCVI) ont poursuivi une tendance haussière, note le rapport. Ainsi, entre le 1er juin et fin décembre 2023, le nombre cumulé des opérations effectuées par virement instantané a atteint 6,2 millions d’opérations correspondant à un montant total de 21,2 MMDH.



Le nombre moyen d’opérations traitées quotidiennement est passé de 24,6 mille transactions réalisées en juin à 27,7 mille transactions en décembre.



De même, la valeur moyenne quotidienne des échanges s’est établie à 80,7 millions de dirhams (MDH) en juin, contre 106,1 MDH en décembre. Le pic des échanges de virement instantané s’est établi, quant à lui, à 123 mille opérations en nombre et 355 MDH en montant.



En termes de règlement au niveau du SRBM, le total des soldes déversés, s’est établi à 5,3 MDH sur la période de référence.