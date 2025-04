SIEL 2025: Sept institutions et instances réunies dans un pavillon commun

18/04/2025

A l'occasion de la 30ème édition du Salon international de l’édition et du livre (SIEL) à Rabat, organisée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, du 18 au 27 avril, sept institutions de protection des droits et des libertés, de bonne gouvernance, de développement humain et durable et de démocratie participative se réuniront dans un pavillon commun.



Ce pavillon, qui sera officiellement inauguré vendredi par la présidente et les présidents des sept institutions, regroupe le Conseil économique, social et environnemental (CESE), l'Institution du Médiateur du Royaume (IRM), le Conseil de la communauté marocaine à l'étranger (CCME), la Haute Autorité de la communication audiovisuelle (HACA), le Conseil de la concurrence (CC), l'Instance nationale de la probité, de la prévention et de la lutte contre la corruption (INPPLC) et la Commission nationale de contrôle de la protection des données à caractère personnel (CNDP) et la Commission du droit d’accès à l’information (CDAI), indique un communiqué desdites institutions.



En consacrant leur présence conjointe sur le même pavillon, les sept institutions aspirent à renforcer leur visibilité, mettre en exergue leur rôle central dans le paysage institutionnel national, promouvoir la culture de participation et de citoyenneté active et approfondir le dialogue avec les visiteurs du SIEL, précise-t-on.



Grâce à cette initiative, qui s'inscrit dans le cadre d'une vision visant à activer l'harmonie et la complémentarité entre les domaines de compétence des différentes institutions et instances concernées conformément aux Hautes Orientations Royales, le public du SIEL aura l'occasion de prendre connaissance des rôles et missions dévolus à ces institutions et de leurs champs d’intervention, et de se familiariser avec les domaines de leur complémentarité et le bilan de leurs activités.



Outre l’exposition des récentes publications de ces institutions, les visiteurs du SIEL seront au rendez-vous avec une rencontre de communication de haut niveau, leur offrant une occasion unique d'interagir directement avec les responsables des institutions participantes et d’être à l’écoute de leurs visions et orientations et ce, le samedi 26 avril 2025 à 12h30.



Par ailleurs, les institutions et instances participantes organiseront diverses activités et manifestations visant à informer le public de leurs réalisations en matière de protection des droits et des libertés, de bonne gouvernance, de développement durable et de démocratie participative.