SIDATTES 2019 : Signature d’un accord de partenariat entre l’ANDZOA et l’INRA

26/10/2019

Un accord de partenariat a été signé, jeudi à Erfoud (province d'Errachidia), entre l’Agence nationale pour le développement des zones oasiennes et de l'arganier (ANDZOA) et l'Institut national de la recherche agronomique (INRA), en marge de la 10ème édition du Salon international des dattes au Maroc (SIDATTES 2019).

L’accord a été signé en présence du ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Aziz Akhannouch, du wali de la région de Drâa-Tafilalet, gouverneur de la province d’Errachidia, Bouchâab Yahdih, de plusieurs opérateurs économiques et d’experts du domaine agricole.

La signature de cette convention intervient dans le cadre de la mise en œuvre du Plan Maroc vert (PMV), ainsi que du contrat-programme pour le développement de la filière phoénicicole.

Signé par le directeur général de l’ANDZOA, Brahim Hafidi, et le directeur de l’INRA, Faouzi Bekkaoui, cet accord s’inscrit dans le cadre aussi de la poursuite de l’étude relative au recensement, caractérisation et cartographie des palmeraies.

Ce nouveau cadre de coopération, qui mobilisera une enveloppe de 3 millions de dirhams, s’étalera sur la période 2020-2022 et portera sur trois principaux axes, dont le premier concerne l’analyse et la cartographie de la fertilité des sols des oasis du Maroc et qui intervient en complément à l’étude visant à déterminer l'état phytosanitaire de ces oasis en rapport avec la maladie du Bayoud.

Le deuxième axe porte sur la rationalisation des ressources hydriques, à travers l’élaboration d’un guide technique dédié aux besoins des palmiers suivant leur âge et productivité, alors que le troisième a pour but de fixer les conditions idéales de stockage des principales variétés des dattes marocaines.

La 10ème édition du Salon international des dattes au Maroc a ouvert ses portes, jeudi à Erfoud, sous le thème "Palmier dattier, levier de l’emploi et pilier de l’économie oasienne".

La cérémonie d’ouverture de ce salon, placé sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, a été présidée par M. Akhannouch, en présence du wali de la région de Drâa-Tafilalet, gouverneur de la province d’Errachidia, Bouchâab Yahdih, de plusieurs opérateurs économiques et d’experts du domaine agricole.

Ce salon (24-27 octobre) se veut un espace privilégié pour mettre en exergue l’agriculture phoenicicole, ses enjeux et ses défis et par là répondre à la nécessité de développer tous les sous-secteurs liés à l’écosystème oasien. Cette édition mettra en avant le rôle majeur de la filière phoenicicole dans le développement de l’économie oasienne et son soutien à l’essor d’une agriculture équitable et durable au Maroc.

Ce rendez-vous annuel a pour objectif d’instaurer un espace de rencontre et d’échange entre les différents opérateurs phoenicicoles afin de s’informer, partager, et apprécier les progrès techniques et technologiques en matière de production et de valorisation des dattes.

Au programme de cette édition, des conférences et des ateliers scientifiques, des animations pédagogiques et ludiques, des présentations folkloriques, des dégustations de produits locaux et des concours, ainsi que des circuits touristiques pour faire découvrir aux visiteurs la diversité et la richesse de la région.

Organisé sous l’égide du ministère de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural, des Eaux et Forêts, le SIDATTES est structuré autour de 8 pôles, représentant chacun une facette du secteur. Il s’agit des pôles "Régions", "Institutionnels et sponsors", "International", "Agrofourniture", "Rahba", "Espace produits du terroir", "Machinisme agricole" et "Espace exposition culturelle".

Carrefour de référence pour les professionnels de la filière phoenicicole, le SIDATTES est une plateforme incontournable de rencontres, d'échange et de commercialisation.

Pas moins de 80.000 visiteurs sont attendus pour cette édition, ainsi que plus de 200 exposants et 15 pays étrangers.