SIAm: 35 entreprises espagnoles attendues pour la 17ème édition

20/04/2025

Quelque 35 entreprises espagnoles participent à la 17ème édition du Salon international de l’Agriculture au Maroc (SIAM) pour exposer une large gamme de technologies agricoles.



Le pavillon de l'Espagne comptera avec la présence de 35 entreprises qui exposeront diverses technologies agricoles notamment d'irrigation, de protection des cultures, de récolte et d'emballage, a indiqué l'ICEX (Espagne Exportation et Investissements) qui organise, en collaboration avec le Bureau Commercial de l'Espagne à Casablanca, la participation espagnole au SIAM.



Erigé sur 411 mètres carrés, répartis entre le pavillon international (311 mètres carrés) et le pavillon agrofourniture (100 mètres carrés), le pavillon espagnol au SIAM présentera la fine fleur de la technologie agricole espagnole, relève l'ICEX dans un communiqué.



Le Bureau Commercial de l'Espagne à Casablanca organisera lors de cette édition une conférence sous le thème "Espagne-Maroc : Innovation et rationalisation de l'eau pour lutter contre la sécheresse".



Cette conférence sera l'occasion pour les entreprises espagnoles de partager leurs expériences et de présenter leurs technologies qui servent à améliorer à la fois la productivité et à réduire la consommation d'eau.