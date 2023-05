SIAM. Les produits de terroir pris d'assaut

09/05/2023

Point de dynamique commerciale de la 15ème édition du Salon international de l'agriculture au Maroc (SIAM), le pôle produits de terroir continue de séduire les visiteurs avides de découvrir de la richesse des différentes régions du Royaume.



Argan, huile d'olives, dattes, miel, "amlou", produits cosmétiques naturels à base de plantes aromatiques et médicinales… tant de produits proposés par des coopératives qui ne ménagent aucun effort pour se distinguer, offrant ainsi aux visiteurs un véritable voyage riche en couleurs, odeurs et goûts.



"Notre coopérative, créée en 2007, développe toute une gamme de produits alimentaires et cosmétiques, notamment à base d'argan et d'amandes", indique, à la MAP, lalla Aicha, gérante de la coopérative féminine agricole Aoumerkt à Tiznit.



Spécialisée en extraction des huiles d’argan (cosmétique et alimentaire), la coopérative commercialise aussi d’autres produits comme le miel de ruches et l’amlou (amandes grillées et moulues avec l’huile d’argan). Elle confectionne aussi divers sachets contenant des herbes aromatiques de la région (romarin, thym, origan etc), utilisées pour rendre savoureux certains plats de cuisine ou aromatiser certaines boissons telles que le thé ou le café.



Soulignant l’importance de travailler en bonne ambiance pour la réussite de chaque projet, lalla Aicha a fait savoir que sa coopérative est composée de 15 adhérentes et travaille avec des clients marocains et étrangers.



Pour sa part, Abdellatif, qui représente la coopérative Afoulki Ait Baamrane, a mis en avant l’importance du "dynamisme" et de l’"enthousiasme" des adhérents, en tant que clés de réussite de chaque travail.



Il a, à cette occasion, fait savoir que sa coopérative, créée en 2008 dans la province de Sidi Ifni, par une équipe enthousiaste et soucieuse de valoriser et de promouvoir les produits de la région, a pu développer une large gamme de produits alimentaires et cosmétiques de haute qualité, en l'occurrence le miel, l’huile d’argan, l’amlou, et l’huile de graines de figue de barbarie.



Et de soutenir que la coopérative a réussi le pari de l’élargissement de la base de ses clients, pour inclure, désormais, des clients étrangers.

Le stand de la coopérative agricole féminine "Ouzlim Bio" connaît à son tour une grande affluence, lors de cette 15ème édition du SIAM.



"Spécialisée dans la production et la commercialisation de l'huile d'argan, amlou et miel naturel, la coopérative dispose de deux unités de production, une à "Tazount" où la production des amandons d'argan est réalisée d'une manière traditionnelle par des femmes, et l’autre à "Taddart" où les activités d'extraction des huiles et de conditionnement du miel sont réalisées", explique Fatima qui représente "Ouzlim Bio".



Cette coopérative a mis en place un système de management de qualité pour l'ensemble de ses activités et a réussi, en 2021, à décrocher son certificat de production biologique (BIO).

Organisé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le SIAM, qui compte parmi les plus grands événements de l’Afrique dédiés à l’agriculture et aux acteurs du secteur agricole, constitue un rendez-vous incontournable pour présenter les avancées du Maroc dans le domaine et confirmer le rôle crucial que joue l'agriculture en tant qu'un des leviers majeurs de la croissance économique.



Le Royaume-Uni est l’invité d'honneur de cette édition 2023, qui marque le retour de cette messe après trois ans d'arrêt dû à la crise liée au Covid-19.