SIAM 2025 : Plus d'un million de visiteurs

29/04/2025

La 17ème édition du Salon international de l’agriculture au Maroc (SIAM) a attiré plus d'un million de visiteurs, a annoncé, dimanche à Meknès, le commissaire par intérim du Salon, Kamal Hidane.



Initiée sous le Haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, cette édition, dont le thème a été "Agriculture et monde rural : l'eau au cœur du développement durable", s'est distinguée par la diversité et la richesse de son contenu, réunissant plus de 1.500 exposants issus de 70 pays, a déclaré M. Hidane à la clôture du SIAM 2025.



Cet événement d'envergure a connu l'organisation de 55 conférences scientifiques abordant des thématiques cruciales telles que la gestion durable de l'eau, la digitalisation du secteur agricole et l'optimisation des filières de production, répondant ainsi aux enjeux actuels du monde agricole, a-t-il fait savoir.



En outre, 93 prix d’excellence ont été remis, récompensant les meilleures initiatives dans diverses catégories, aussi bien agricoles que médiatiques, a précisé le commissaire par intérim du SIAM, estimant que cette distinction souligne l'engagement et l'innovation des acteurs de la filière, rapporte la MAP.



Il a, dans ce sens, rappelé que cette 17ème édition a vu l'accréditation de 850 journalistes, représentant des supports médiatiques marocains et étrangers, relevant que cet afflux médiatique a renforcé la visibilité du Salon et son rayonnement à l’échelle mondiale.



M. Hidane est revenu sur un autre élément majeur du SIAM 2025, à savoir la participation active de plus de 530 coopératives et groupements d’intérêt économique (GIE), consolidant ainsi la place du pôle "Produits du terroir" en tant que pilier fondamental du Salon.

Et de conclure : "Grâce à ces chiffres positifs et à cette organisation réussie, le SIAM 2025 confirme la position du Maroc comme une véritable plateforme de référence pour le dialogue, la coopération et l’innovation dans le domaine agricole, tant à l’échelle locale qu’internationale".



Véritable carrefour des politiques agricoles, le SIAM a constitué, tout au long de cette semaine, un temps fort pour promouvoir les échanges, consolider les partenariats internationaux et mettre en lumière les réponses concrètes aux défis auxquels le secteur agricole est confronté.