SIAM 2025 : Les meilleurs éleveurs primés lors des concours de sélection des animaux exposés

29/04/2025

La cérémonie de remise des prix des concours de sélection des meilleurs animaux d'élevage s'est tenue, vendredi à Meknès, en marge de la 17ème édition du Salon international de l'agriculture au Maroc (SIAM).



Organisés par le ministère de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, en partenariat avec les fédérations interprofessionnelles des filières de production animale, ces concours ont récompensé les éleveurs les plus performants dans les différentes catégories de bovins, ovins, caprins et camelins.



Plus de 248 éleveurs ont participé à ces concours, dont 51 éleveurs de bovins laitiers, 69 éleveurs d'ovins, 37 éleveurs de caprins, 66 éleveurs de bovins de races à viande, 16 éleveurs de bovins de race locale et 9 éleveurs de camelins. Ces compétitions ont été encadrées par des commissions techniques mixtes composées d'experts nationaux et internationaux spécialisés dans la sélection animale.



Les prix ont été décernés pour différentes races, notamment Montbéliarde, Holstein, Limousine, Charolaise ou encore Oulmès-Zaër pour les bovins, et Sardi, Timahdit, Boujaad, D’man, Noire de Siroua, Blonde de Montagne pour les ovins. Les concours ont également couvert plusieurs races caprines comme la Drâa, la Ghazalia ou la Noire de l’Atlas.



Dans une déclaration à la MAP, le président de l’Association nationale des éleveurs ovins et caprins (ANOC), Abderrahmane Majdoubi, a relevé que ces concours, initiés depuis 2006, ont contribué de manière significative à l’amélioration du niveau technique de l’élevage ovin et caprin au Maroc, notant que près de 107 exposants, venus de toutes les régions du Royaume, ont participé au SIAM cette année, représentant une vingtaine de races différentes, avec des spécimens atteignant jusqu’à 170 kg.



Il a également souligné que l’ANOC a mobilisé quelque 1.500 éleveurs pour visiter les stands des concours, afin de renforcer le partage des bonnes pratiques et encourager l’amélioration continue des performances dans les élevages.



A noter que le pôle élevage au sein du SIAM a rassemblé environ 679 têtes, réparties entre 132 bovins laitiers, 96 bovins de races à viande, 16 bovins de race locale, 426 ovins et caprins, ainsi que 9 camelins, témoignant ainsi de la diversité et de la richesse du cheptel exposé.



Placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le SIAM 2025, qui a connu la participation de 1.500 exposants venus de 70 pays, s’est tenu sous le thème "Agriculture et monde rural: l'eau au cœur du développement durable".



Véritable carrefour des politiques agricoles, ce salon constitue un temps fort pour promouvoir les échanges, consolider les partenariats internationaux et mettre en lumière les réponses concrètes aux défis auxquels le secteur agricole est confronté.