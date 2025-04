SIAM 2025 : Al Moutmir, une offre d'accompagnement sur mesure pour une agriculture résiliente et durable

25/04/2025

L'initiative Al Moutmir du groupe OCP est présente en force à la 17ème édition du Salon international de l’agriculture au Maroc (SIAM) qui se poursuit jusqu'au 27 avril à Meknès, avec une offre d'accompagnement sur mesure pour une agriculture résiliente et durable.



Cette initiative de développement agricole vient contribuer à la dynamique agricole et à la stratégie nationale "Génération Green" pour une agriculture durable et éco-efficiente.



Portée par l'Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) et son Collège de l'agriculture, l'initiative Al Moutmir, véritable modèle de développement agricole, propose une offre avec des solutions innovantes et adaptées aux besoins des agriculteurs.



L'ambition d'Al Moutmir, lancée en 2018, est d'être le trait d'union et le pont qui relie l'écosystème de la recherche et de l'innovation à l'agriculteur. Instaurant ainsi une boucle d'apprentissage continue et une relation pérenne et orientée fermier, rapporte la MAP.



Dans cet esprit, Al Moutmir apporte une offre sur mesure qui couvre toute la chaîne de valeur : de l'identification des besoins des sols à la contribution à la production de formules d'engrais adaptées en passant par l'accompagnement des agriculteurs pour l'appropriation des bonnes pratiques agricoles et à la connexion au marché.



L'initiative, aux côtés du ministère de tutelle et de ses partenaires industriels, accompagne également les agriculteurs pour leur permettre de disposer des solutions de fertilisation qui répondent le mieux aux besoins de leurs sols et de leurs cultures.



A date, l'initiative accompagne directement plus de 40.000 agriculteurs et plus de 540.000 indirectement via les solutions digitales, à travers une équipe de jeunes agronomes mobilisés au plus près de l'agriculteur dans plus de 43 provinces, qui assurent au quotidien le transfert des technologies et du savoir scientifique. L'équipe s'est élargie en 2024 pour accueillir plus de 40 agronomes et techniciens agricoles.



Santé du sol : Al Moutmir élargit son offre et explore de nouvelles solutions technologiques avancées



Conscient que les analyses de sols sont le premier pas pour une connaissance de la santé du sol puis pour une fertilisation raisonnée, l'UM6P mobilise ses moyens humains et techniques pour accompagner les agriculteurs et leur permettre d'effectuer ce diagnostic sur des bases scientifiques. Ainsi, 7 laboratoires mobiles sillonnent le Maroc et effectuent gratuitement des analyses de sols en plus des laboratoires de l'UM6P à Benguerir. Depuis le lancement de l'initiative Al Moutmir, 167.400 analyses effectuées couvrent plus de 560.000 hectares.



Dans le cadre de sa démarche d’innovation continue, Al Moutmir explore d’autres solutions technologiques avancées d’analyse du sol basées sur l’analyse spectrale (Laser Induced Breakdown Spectroscopy - LIBS).



Marché local des engrais : la qualité en pôle priorité



Les partenaires fabricants-distributeurs d’engrais, en partenariat avec OCP Nutricrops, ont pu reconduire la certification ISO 9001 version 2015 des processus de fabrication et de distribution des engrais de fond Blend au niveau du marché national.

La Direction Ventes marché local a également obtenu la certification ISO 9001 version 2015 de son Système de management de la qualité (SMQ) de la vente des engrais OCP pour les engrais de fond Blend.



Déploiement de la solution "Daman Samad"



OCP Nutricrops a initié en partenariat avec ses partenaires fabricants-distributeurs et faisant levier de l’écosystème de l’innovation de l’UM6P, la start-up SensThings, la solution "Daman Samad".

Il s’agit d’un projet qui consistera à doter les sacs de 50 kilogrammes des engrais de fond (marques des partenaires industriels) de puces électroniques.



Projet de Cartographie des points de vente de l’engrais de fond au Maroc



Cartographier les points de vente est une ambition communément portée par OCP Nutricrops et ses partenaires, et qui se concrétise aujourd’hui à travers le projet "Cartographie des points de vente de l’engrais NPK-Blend au Maroc".



Ce projet est réalisé, dans sa phase de lancement en 2023/2024, avec un partenaire marocain (GPS-Maroc). Le projet consiste à identifier, en temps réel durant l’activité agricole, les différents points de vente à travers tout le pays, qui commercialisent, de manière permanente ou occasionnelle, les engrais NPK-Blend au Maroc.

Pour ses premiers résultats, le projet a permis d’identifier et de répertorier plus de 2.300 points de vente durant la saison agricole 2023/2024.



Le marché marocain poursuit son chemin de la customisation des engrais NPK-Blend



La customisation des engrais de fond au Maroc poursuit son chemin avec un marché qui consomme 100% des engrais obtenus par la technologie du Bulk-Blending.



Cette technologie est développée à deux niveaux : un 1er niveau industriel généralisé à l’échelle de toutes les usines des partenaires d’OCP Nutricrops (les fabricants-distributeurs), et un 2ème niveau avec la montée en charge du réseau des Smart-Blenders permettant de produire des engrais sur mesure et à proximité de l’agriculteur.



Un programme de transfert technologique riche et diversifié



Depuis le début de l’initiative Al Moutmir, plus de 29.320 plateformes de démonstration ont été installées sur plusieurs zones agro-climatiques du pays, 17.139 plateformes dédiées aux céréales et légumineuses, 7.335 plateformes pour l’olivier, 1.527 aux autres espèces arboricoles, 2.499 aux cultures maraîchères, 401 plateformes de maïs fourrager, 312 aux cultures oléagineuses, et 106 plateformes de quinoa.



Plus de 17.500 formations ont été dispensées depuis le démarrage de l’initiative et couvrent des formations théoriques et des écoles aux champs.