SIAL 2025 : L'IRCAM met en avant les efforts de promotion du patrimoine culturel

22/04/2025

Des chercheurs du Centre des études historiques et environnementales relevant de l'Institut royal de la culture amazighe (IRCAM), ont mis en avant, lundi, lors de la 30-ème édition du Salon international de l'édition et du livre (SIEL), les efforts fournis par le Centre en vue de promouvoir le patrimoine culturel.



Lors d'une table ronde sur "La promotion des ressources patrimoniales au Maroc", organisée au Pavillon de l'IRCAM, ces chercheurs ont passé en revue les importantes réalisations du Centre des études historiques et environnementales en matière de valorisation des ressources patrimoniales, à travers notamment la recherche académique, l'organisation de séminaires et la publication d'ouvrages et d'articles dans la revue amazighe «Assinak».



Dans son intervention, le chercheur au Centre des études historiques et environnementales, Ali Bentaleb, a souligné l'importance que l'institut accorde à la préservation du patrimoine culturel à travers la publication d'ouvrages collectifs sur des thématiques pertinentes, notamment le patrimoine architectural et aquatique, ainsi que le patrimoine matériel et immatériel.



Il a, à cet égard, indiqué que l'IRCAM mène des recherches de terrain et bibliographiques relatives à la préservation du patrimoine culturel national, notant que le Centre des études historiques et environnementales a également publié des dizaines de publications au cours des deux dernières décennies axées principalement sur la nécessité d'accorder une importance particulière aux mécanismes de valorisation et de développement du patrimoine culturel.



De son côté, le chercheur à l'IRCAM, El Mahfoud Asmahri, a affirmé que l'institut accorde depuis sa création un grand intérêt au patrimoine culturel en particulier, précisant que la valorisation de ce patrimoine passe essentiellement par sa documentation et sa préservation, en tant que deux défis majeurs pour la langue et la culture amazighes.



Il a, dans ce sens, fait savoir que l'Iinstitut s'est également ouvert à des zones éloignées des grandes agglomérations afin de documenter leur patrimoine, à travers l'étude des gravures rupestres et de l'histoire ancienne, afin de comprendre le patrimoine culturel national.

Pour sa part, le chercheur au Centre des études historiques et environnementales, Mbarek Ait Addi, a indiqué que le Maroc est un pionnier dans l'inscription de son patrimoine culturel à l'UNESCO, soulignant que l'IRCAM travaille activement pour préserver ce patrimoine, le transmettre aux générations futures et documenter les expertises locales dans ce domaine.



Au cours de cette rencontre, il a été procédé à la présentation de deux ouvrages sur le patrimoine culturel et sa préservation édités par l'IRCAM. Il s’agit de l’ouvrage de Jaouad Tabai intitulé "Le patrimoine culturel de la cité des Zayanes du Moyen-Âge au temps moderne », ainsi que celui de l’auteur Abdellah Akla, "L’écotourisme culturel et les défis du développement territorial dans la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima".