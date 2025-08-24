SCRT : Un déficit budgétaire de 55 MMDH à fin juillet 2025

24/08/2025

La situation des charges et ressources du Trésor (SCRT) fait ressortir un déficit budgétaire de 55 milliards de dirhams (MMDH) à fin juillet 2025, contre 40,2 MMDH à la même période un an auparavant, selon le ministère de l’Economie et des Finances.



Cette évolution recouvre une progression des dépenses (+43,4 MMDH) plus marquée que celle des recettes (+28,7 MMDH), précise le ministère dans son rapport mensuel sur la SCRT.



Les recettes, sur une base nette des remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux, ont enregistré un taux de réalisation de 57,4% par rapport aux prévisions de la Loi de Finances (LF), en hausse de 14,5% par rapport à fin juillet 2024, soit +28,7 MMDH.



Les recettes fiscales y ont contribué à hauteur de 201,8 MMDH (+27,7 MMDH), soit un taux de réalisation de 63,1%, rapporte la MAP.

Concernant les dépenses ordinaires, elles se sont établies à 213,9 MMDH à fin juillet 2025, en hausse de 25,1 MMDH par rapport à l’année précédente. Cette évolution est due à l’augmentation des dépenses au titre des biens et services (+24,7 MMDH) et des intérêts de la dette (+4,9 MMDH), tandis que les charges de compensation ont reculé de 4,5 MMDH.



L’exécution des dépenses de biens et services affiche un taux de réalisation de 57,7% pour les dépenses de personnel et 62% pour les "autres biens et services", en progression respective de 10,7 MMDH et 14 MMDH.



Les intérêts de la dette ont, pour leur part, atteint un taux de réalisation de 64%, avec une hausse des intérêts sur la dette intérieure (+5,7 MMDH) et un recul de ceux afférents à la dette extérieure (-753 millions de dirhams (MDH)).



Les charges de compensation ont enregistré un taux de réalisation de 69,5%, en recul de 4,5 MMDH, imputable à la baisse des dépenses liées au gaz butane (11,9 MMDH, -1,6 MMDH), au sucre (-939 MDH), à la farine nationale de blé tendre (-430 MDH), ainsi qu’à la non reconduction de la subvention en faveur des professionnels du secteur du transport routier (1,6 MMDH un an auparavant).



Ces évolutions des recettes et des dépenses ordinaires se sont traduites par un solde ordinaire excédentaire de 12,9 MMDH, contre 9,3 MMDH à fin juillet 2024.



Quant aux dépenses d’investissement, elles ont atteint 60,8 MMDH, en hausse de 3,5 MMDH par rapport à la même période un an auparavant, avec un taux de réalisation de 57,6%.



S’agissant des comptes spéciaux du Trésor (CST), ils ont dégagé un solde négatif de 7 MMDH, contre un excédent de 7,8 MMDH à fin juillet 2024.



La SCRT est le document statistique mensuel établi par le ministère de l’Economie et des Finances. Il présente les résultats de l'exécution des prévisions de la LF, avec une comparaison aux réalisations de l’année précédente, selon une approche économique conforme aux normes internationales.