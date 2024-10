SCRT : Un déficit budgétaire de 35,5 MMDH à fin septembre 2024

18/10/2024

La situation des charges et ressources du Trésor (SCRT) fait ressortir un déficit budgétaire de 35,5 milliards de dirhams (MMDH) à fin septembre 2024, contre 32,5 MMDH à la même période un an auparavant, selon le ministère de l'Economie et des Finances.



Cette évolution reflète une progression des dépenses (+31,5 MMDH) plus importante que celle des recettes (+28,4 MMDH), en relation notamment avec l’appui apporté aux populations ciblées dans le cadre du programme de la protection sociale et du fonds de gestion des effets du séisme d’Al-Haouz, explique le ministère dans son récent document sur la SCR.



Les recettes ont enregistré, sur une base nette des remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux, un taux de réalisation de 77,1% par rapport aux prévisions de la loi de Finances (LF) et une hausse de 28,4 MMDH (+12,2%) comparativement à fin septembre 2023, précise la même source.



Concernant les dépenses ordinaires, elles ont atteint un montant de 230,6 MMDH, enregistrant un taux d’exécution de 75,1% et une hausse de 13,4 MMDH par rapport à fin septembre 2023, rapporte la MAP.



Cette évolution est attribuable à l’augmentation des dépenses au titre des biens et services de 14,3 MMDH et, dans une moindre mesure, à la hausse des intérêts de la dette de 1,8 MMDH. Les charges de la compensation ont, pour leur part, accusé une baisse de 2,6 MMDH, fait savoir le ministère.



Avec un taux de réalisation de 115,9%, les charges de la compensation ont, quant à elles, reculé de 2,6 MMDH provenant du gaz butane (11,4 MMDH, en baisse de 1,2 MMDH), de la farine nationale de blé tendre (1,7 MMDH, en repli de 1,6 MMDH), tandis que la charge au titre du sucre a augmenté de 0,3 MMDH pour ressortir à 4,9 MMDH.



Les subventions accordées aux professionnels du secteur du transport routier se sont élevées à 1,6 MMDH, soit le même niveau enregistré à la même période de l’année précédente, note le ministère, rappelant qu’une décompensation partielle du gaz butane a été opérée à partir du 20 mai 2024 et a porté sur une réduction de 2,5 DH pour la bonbonne de 3 kg et 10 DH pour celle de 12 kg.



S'agissant des intérêts de la dette, ils ont augmenté de 1,8 MMDH, avec un taux de réalisation de 76,2%.

Ces évolutions des recettes et des dépenses se sont traduites par un solde ordinaire excédentaire de 31,3 MMDH contre 16,3 MMDH un an auparavant.



Pour leur part, les émissions au titre des dépenses d'investissement ont augmenté à 70,7 MMDH, avec un taux de réalisation de 70,4%.



La SCRT est le document statistique qui présente, au nom du ministère de l'Economie et des Finances, les résultats de l'exécution des prévisions de la LF avec une comparaison par rapport aux réalisations de la même période de l'année précédente.



Alors que la situation produite par la Trésorerie générale du Royaume (TGR) a un caractère fondamentalement comptable, la SCRT appréhende les transactions économiques réalisées au cours d'une période budgétaire en décrivant, en termes de flux, les recettes ordinaires, les dépenses ordinaires, les dépenses d'investissement, le déficit budgétaire, le besoin de financement et les financements mobilisés pour la couverture de ce besoin.