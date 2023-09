SCRT : Les recettes fiscales progressent de 4,2% à fin août

19/09/2023

Les recettes fiscales se sont établies à 174,499 milliards de dirhams (MMDH) à fin août 2023, en progression de 4,2% par rapport à la même période de l'année précédente, indique le ministère de l’Économie et des Finances.Ces recettes fiscales ont affiché un taux de réalisation de 68,4%, leur progression s'élève à 7 MMDH ou 4,2%, par rapport à août 2022, fait savoir le ministère qui vient de publier la situation des charges et ressources du Trésor (SCRT) d'août 2023.Les remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux, y compris la part supportée par les collectivités territoriales, se sont situés à près de 9 MMDH contre près de 9,4 MMDH un an auparavant, ajoute la même source.Par nature d’impôt et de taxe, le ministère souligne que l'impôt sur les sociétés (IS) a enregistré un taux de réalisation de 64,5% et une légère augmentation de 1 MMDH (+2,2%), notant que cette évolution s’explique notamment par une amélioration des recettes issues des deux acomptes (+780 millions de dirhams (MDH)), de l’IS sur les produits

de placements à revenu fixe (+553 MDH) et du contrôle fiscal (+649 MDH), laquelle a largement résorbé la baisse du complément de régularisation (- 1,1 MMDH), rapporte la MAP.



L'impôt sur le revenu (IR) a, quant à lui, affiché un taux de réalisation de 73,7% et une hausse de 2,3 MMDH (+6,9%), reflétant essentiellement l’amélioration des recettes générées par l’IR sur salaires (+1,6 MMDH). Pour sa part, le taux de réalisation de la TVA à l’intérieur s’est situé à 72,8%. Les recettes à ce titre ont progressé de 2,6 MMDH (+16,4%), reflétant notamment la reprise des dépenses de consommation des ménages.



Cette évolution de la TVA à l’intérieur recouvre une hausse des recettes brutes de près de 1,9 MMDH, conjuguée à une baisse des remboursements de 685 MDH.



La TVA à l’importation, quant à elle, a affiché un taux de réalisation de 64,1% et une baisse de près 2 MMDH (-5,3%) et ce, en relation notamment avec les mesures prises en faveur du secteur agricole.



De leur côté, les taxes intérieures de consommation ont enregistré un taux de réalisation de 64,1% et un léger recul de 193 MDH (-0,9%).



Cette évolution reflète notamment la baisse des TIC sur les produits énergétiques (-257 MDH) et, dans une moindre mesure, de celles appliquées sur les tabacs (-31 MDH).



S'agissant des droits de douane, elles ont été réalisés à hauteur de 69,2% et ont marqué une hausse de 1,1 MMDH (+11,8%).



Le taux de réalisation des recettes au titre des droits d’enregistrement et de timbre s’est établi à près de 87,1%. Ces recettes ont progressé de 1,5 MMDH (+12,4%), dont près de 1,2 MMDH sont attribués aux droits d’enregistrement.