SAR le Prince Moulay Rachid représente SM le Roi à la cérémonie de réouverture de la cathédrale Notre-Dame de Paris

09/12/2024

SAR le Prince Moulay Rachid a représenté, samedi, Sa Majesté le Roi Mohammed VI à la cérémonie de réouverture de la cathédrale Notre-Dame de Paris.



A son arrivée sur le parvis de la cathédrale, SAR le Prince Moulay Rachid a été accueilli par le Président de la République française, M. Emmanuel Macron et Madame Brigitte Macron.



Après le cérémonial d’ouverture des portes de la cathédrale par l’archevêque de Paris Mgr Laurent Ulrich, les invités ont assisté à la projection d’un film sur le chantier de la cathédrale et à un hommage aux sauveteurs et aux bâtisseurs de Notre-Dame, avec une parade de 160 pompiers et compagnons, ainsi qu’à une séquence musicale interprétée par les violonistes Renaud et Gauthier Capuçon.



Par la suite, le président français, M. Emmanuel Macron a prononcé une allocution dans laquelle il a exprimé "la gratitude de la nation française à tous ceux qui ont sauvé, aidé et rebâti Notre-Dame de Paris et à tous ceux qui sont présents" à cette cérémonie.



L’assistance a également suivi une allocution du Pape François, lue par le nonce apostolique, dans laquelle il a rendu hommage au "travail remarquable" des nombreux corps de métiers, ainsi qu'au courage des sapeurs-pompiers qui ont sauvé la cathédrale.



Le Pape François a également salué «le grand élan de générosité internationale» ayant permis la restauration de ce monument religieux.

Par la suite, l’archevêque de Paris a dirigé le rite liturgique de la réouverture de la cathédrale Notre-Dame.



Une quarantaine de chefs d'Etat et de gouvernement, dont le président élu des Etats-Unis, Donald Trump et de hautes personnalités internationales ont pris part à cette cérémonie.

Le chantier de reconstruction et de restauration de la cathédrale, un chef-d’œuvre de l'art gothique de plus de 860 ans, détruite en partie par un incendie en 2019, aura duré cinq ans, mobilisant des centaines d'artisans des métiers d'art.